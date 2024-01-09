Пушилин назвал условие прекращения ударов со стороны ВСУ

Пушилин: для прекращения ударов ВСУ по Донбассу нужно отодвинуть противника

Для прекращения ударов по Донбассу Вооруженные силы Украины (ВСУ) необходимо отодвинуть на должное расстояние, причем не только от Донецка, но и от остальных населенных пунктов. Такое условие назвал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Расстояние, на которое нужно отодвинуть ВСУ, отметил Пушилин, зависит от оружия, которое Киев получает сейчас и получит в будущем. «Поэтому нам нужно сейчас мало того, что освободить территорию ДНР — после этого еще отодвинуть противника с учетом того оружия, которое на тот момент будет у наших оппонентов», — заявил он.

Глава ДНР подчеркнул, что верит в российских военных и добавил, что в республике уже думают о развитии экономики.

Ранее Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев. Он напомнил, что николаевские земли были отбиты у крымского ханства в рамках русско-турецких войн, а Одесса, основанная российской императрицей Екатериной — это русский город.