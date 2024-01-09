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19:38, 9 января 2024Силовые структуры

Пьяный мигрант угнал машину и попытался откупиться от сотрудников ДПС в Москве

В Москве угнавший машину пьяный мигрант пытался подкупить сотрудников ДПС

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана, который в состоянии алкогольного опьянения угнал машину, а затем пытался откупиться от сотрудников ДПС в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 166 («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»), части 1 статьи 264.1 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») и части 3 статьи 30 по части 3 статьи 291 («Покушение на дачу взятки должностному лицу») УК РФ.

По данным следствия, все произошло в воскресенье, 7 января. Мигрант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль незнакомой ему женщины со стоянки на улице Плещеева в Москве. Через некоторое время он был остановлен сотрудниками ДПС, которым пытался дать взятку за непрохождение медицинского освидетельствования. Мужчину задержали, ранее он уже был лишен права управления транспортным средством.

В субботу, 6 января, уроженец Киргизии напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине Москвы, угрожая свернуть ребенку шею. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

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      Олеся Мицкевич
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