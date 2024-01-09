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16:12, 9 января 2024Среда обитания

Стало известно о покупке Роналду особняка на «острове миллиардеров»

Bloomberg: Криштиану Роналду купил особняк на «острове миллиардеров»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду мог пополнить ряды жителей острова Джумейра Бэй в Объединенных Арабских Эмиратах. Это место широко известно как «остров миллиардеров», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Звезда мирового футбола, по информации издания, завершит сделку по покупке недвижимости в элитном жилом комплексе в 2024 году. Здесь, как сообщается, уже проживают основатель компании-разработчика игорного софта Playtech Тедди Саги, старший сын бывшего ангольского диктатора Жозе Эдуарду душ Сантуша и жена российского бизнесмена Андрея Скоча. Тем не менее в беседе с газетой The Sun представители знаменитости опровергли эти сведения.

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Портфель недвижимости Роналду включает несколько особняков в разных странах Европы. В 2021 году футболист начал строительство нового поместья стоимостью семь миллионов фунтов стерлингов в Португалии вдобавок к своей роскошной вилле на Мадейре.

В 2021 году стало известно, что спокойной жизни Роналду в английском графстве Чешир помешали овцы. Животные не давали ему спать во время перерыва между играми. Спортсмен не выдержал и недели в новом доме стоимостью шесть миллионов фунтов стерлингов.

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      Виктория Клабукова
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