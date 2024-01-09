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14:45, 9 января 2024Спорт

Роналду показал фото с невестой в бикини с отдыха

Футболист Криштиану Роналду показал фото с невестой Родригес в бикини с отдыха

Фото: @cristiano

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) показал фотографию с невестой Джорджиной Родригес в бикини с отдыха.

Пара позировала в воде. На 29-ляяяетней модели был надет серебряный купальник и в тон ему платок, на футболисте были черные шорты. «Вторая половина», — подписал снимок 38-летний спортсмен.

19 июля эксперт по фитнесу и питанию Ирина Ротач раскрыла секрет идеальных ягодиц Родригес. Ротач рассказала, что для этого Родригес выполняет выпрыгивания со штангой.

Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общих с Джорджиной дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.

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      Анастасия Борисова
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