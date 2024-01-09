Россиянин создал нарколабораторию в гараже и производил в ней «синтетику»

В Одинцово полиция ликвидировала нарколабораторию в гараже, ее владелец задержан

В подмосковном Одинцово полиция совместно с ФСБ России задержала 20-летнего москвича, который создал в арендованном боксе гаражного комплекса нарколабораторию. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 228.4 («Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств») УК РФ. Суд отправил фигуранта под стражу.

Во время осмотра гаража полицейские обнаружили и изъяли контейнер с двумя килограммами кристаллического вещества желтого цвета, канистры с химическими жидкостями, электронные весы, а также оборудование, необходимое для синтезирования наркотиков. Экспертиза показала, что изъятое вещество — прекурсор фенилнитропропена, который используется при синтезе амфетамина.

По версии следствия, с сентября 2023 года задержанный изготавливал наркотики и их прекурсоры, после чего сбывал через тайники-закладки.

Ранее полицейские Подмосковья выявили нарколабораторию по производству мефедрона и задержали троих ее работников.

