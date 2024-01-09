Россиянкам перечислили модные фасоны пуховиков в 2024 году

Стилист Сафиулов назвал укороченные и стеганые пуховики трендом 2024 года

Стилист Исмаил Сафиулов перечислил россиянкам модные фасоны пуховиков в 2024 году. Его комментарий публикует портал «Внимание, новости!».

В первую очередь эксперт посоветовал обратить внимание на изделия длины миди и укороченные модели, которые главенствуют на показах дизайнеров. «Мой фаворит — это укороченный вариант, он выходит на первое место среди наших модниц», — отметил собеседник издания.

В то же время популярность обрели стеганые пуховики и указанные предметы гардероба с запахом прямого кроя. Также специалист внес в список изделия из экокожи и модели с разнообразными деталями — например, с меховыми и текстильными вставками или воротником-стойкой.

Ранее в январе стилист-имиджмейкер Марина Медведь назвала главные модные тренды на 2024 год. По словам специалистки, в наступившем году актуальность обретут откровенные и яркие наряды в стиле начала 2000-х годов. Кроме того, актуальной станет одежда с широкими плечами, приталенным кроем и объемными аксессуарами.