Минобороны России заявило о перехвате 10 снарядов чешских РСЗО Vampire

За сутки российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила в зоне специальной военной операции (СВО) десять снарядов чешских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, сбиты шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Кривошеевка и Волчеяровка Луганской народной республики (ЛНР), а также возле Марьинки Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 17 тысяч 223 единицы военной автомобильной спецтехники, 7676 орудий полевой артиллерии и минометов, 1201 боевую машину РСЗО, 14 тысяч 538 танков и других боевых бронемашин, 447 зенитных ракетных комплексов, 10 тысяч 546 беспилотников, 567 самолетов и 265 вертолетов ВСУ.

Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что Российская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. По его словам, российские подразделения методично снижают боевой потенциал ВСУ, в результате чего за минувший год потери Украины превысили 215 тысяч военных и 28 тысяч единиц вооружения.