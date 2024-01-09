Российский журналист умер в Таиланде

В Таиланде умер 66-летний главред «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко

В Таиланде в возрасте 66 лет умер эксперт по морским перевозкам и главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медиков.

Войтенко родился в 1958 году в Комсомольске-на-Амуре. Окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адмирала Г. И. Невельского во Владивостоке.

В декабре на 61-м году жизни после болезни умер известный российский журналист, основатель изданий «Фонтанка» и 47news Андрей Константинов. Он был известен не только как журналист и публицист, но и как автор детективных романов. По мотивам его произведений был снят популярный российский сериал «Бандитский Петербург».