Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:00, 9 января 2024Силовые структуры

Российского полковника полиции наказали за комментарий об избитой школьнице

На Урале полковник полиции получил выговор за комментарий об избитой школьнице

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Нижнем Тагиле полковник полиции Тарас Булгаков получил выговор за комментарий в социальных сетях об избиении 11-летней школьницы. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам источника, в отношении полковника полиции провели служебную проверку, в результате которой тот был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Поводом для наказания стала реакция полковника на публикацию в соцсетях, где сообщалось об избиении на Урале девочки-сироты двумя несовершеннолетними братьями из семьи трудовых мигрантов. Полицейский написал, что окружающие «раздули из ничего чего», и добавил эмодзи facepalm (руку, закрывающую лицо).

Комментарий вызвал шквал возмущения и позже был удален.

3 января стало известно, что два брата-пятиклассника напали на мальчика и девочку и избили их. В результате девочка получила тяжелые травмы. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Запад провел секретную встречу по Украине. Чего добились переговорщики?

      Hermes обругали за продажу дорогих конвертов со словами «мы шутка для богачей»

      Самолет подпрыгнул при посадке, выпустил пламя из-под шасси и попал на видео

      ТЦ в Белгороде сократили время работы

      Назван смартфон с лучшей камерой

      Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию в Газе и в Красном море

      Политолог высказался о готовности ЕС к условиям Венгрии по бюджету для Украины

      В российском селе пожаловались на падающую водонапорную башню

      Полиция задержала участников нападения на ветерана СВО в российском регионе

      Россия вдвое нарастила поставки белорусских яиц

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости