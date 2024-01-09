Российского полковника полиции наказали за комментарий об избитой школьнице

На Урале полковник полиции получил выговор за комментарий об избитой школьнице

В Нижнем Тагиле полковник полиции Тарас Булгаков получил выговор за комментарий в социальных сетях об избиении 11-летней школьницы. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам источника, в отношении полковника полиции провели служебную проверку, в результате которой тот был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Поводом для наказания стала реакция полковника на публикацию в соцсетях, где сообщалось об избиении на Урале девочки-сироты двумя несовершеннолетними братьями из семьи трудовых мигрантов. Полицейский написал, что окружающие «раздули из ничего чего», и добавил эмодзи facepalm (руку, закрывающую лицо).

Комментарий вызвал шквал возмущения и позже был удален.

3 января стало известно, что два брата-пятиклассника напали на мальчика и девочку и избили их. В результате девочка получила тяжелые травмы. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.