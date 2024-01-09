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20:41, 9 января 2024Наука и техника

Российскую «Гибку-С» заметили в зоне СВО

В сети появилось фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО

Фото: Nickel nitride / Wikimedia

В сети появилась фотография, демонстрирующая боевую машину зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На снимок обратила внимание «Российская газета».

На фото боевая машина комплекса на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М». «Информация об успешном использовании таких ЗРК в войсках была обнародована в конце лета прошлого года. В то же время фотоматериалы ранее не размещались и появились только теперь», — отметили в публикации.

ЗРК «Гибка-С» основан на комплексе управляемого вооружения «Гибка». Помимо боевых машин, способных применять ракеты «Игла-С» и «Верба», в состав ЗРК входит машина разведки и управления командира взвода.

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В октябре появились фотографии, демонстрирующие бронеавтомобили «Тигр-М» с дополнительным бронированием в войсках. Машина получила дополнительную защиту колес, дверей, решетки радиатора, лобового стекла и капота.

В августе в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщили, что ЗРК «Гибка-С» разработки Конструкторского бюро машиностроения хорошо зарекомендовал себя в зоне СВО.

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      Даниил Иринин
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