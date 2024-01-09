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15:47, 9 января 2024Из жизни

Лишенный титула за дефекацию в ванне отеля шахматист обратился в суд

В Китае лишенный титула за дефекацию в ванне отеля шахматист обратился в суд

Фото: Chastity Cortijo / Unsplash

Профессиональный игрок в китайские шахматы, или сянци, обратился в суд с иском к национальной ассоциации из-за потери титула после скандала с непристойным поведением в номере отеля. Об этом сообщает KSAT.com.

Игрока в сянци Яня Чэнлуна лишили титула чемпиона после информации, что спортсмен напился и испражнился в ванну в номере отеля. Китайская ассоциация сянци опубликовала об инциденте пост в соцсетях с описанием произошедшего. Согласно публикации, Чэнлун испортил имущество отеля и нарушил общественный порядок, что негативно влияет на имидж турнира.

Через неделю после этого лишенный титула шахматист подал к Китайской ассоциации сянци иск и потребовал у организации компенсировать моральный ущерб за клевету и вернуть ему титул. Ущерб своей репутации спортсмен оценил в 100 тысяч юаней (1,2 миллиона рублей). В судебных документах Чэнлун не стал отрицать дефекацию в ванне, однако уточнил, что не был пьян. По его словам, он выпил небольшое количество пива, чтобы отпраздновать победу над соперниками. После этого он начал испытывать проблемы с пищеварением из-за съеденной накануне пищи и просто не успел добежать до туалета.

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Сянци — китайская настольная игра, подобная западным шахматам, индийской чатуранге и японским сеги. Ее часто называют китайскими шахматами. Это одна из наиболее популярных настольных игр в мире, распространенная и за пределами Китая. Сянци были включены во Всемирные интеллектуальные игры 2008 и 2012 годов.

Ранее сообщалось, что кенийский шахматист прикинулся женщиной, чтобы тайком принять участие в женском турнире Kenya Open, но попался из-за слишком хорошей игры. После того как афера шахматиста была раскрыта, он написал организаторам записку с извинениями.

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      Антонина Черташ
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