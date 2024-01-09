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11:09, 9 января 2024Россия

ЦИК зарегистрировал еще одного кандидата на выборы президента России

ЦИК зарегистрировал Харитонова кандидатом на выборы президента России от КПРФ

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Центризбирком (ЦИК) зарегистрировал Николая Харитонова (КПРФ) в качестве кандидата на выборы президента России. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, передает ТАСС.

Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы 23 декабря. В 2004 году парламентарий уже выступал в качестве кандидата в президенты России и также представлял интересы КПРФ. Харитонов занял второе место, уступив победу действующему главе государства Владимиру Путину.

Харитонов стал третьим кандидатом, которого зарегистрировал ЦИК. До этого комиссия зарегистрировала председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова.

Выборы главы государства в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. По последним данным ЦИК, 33 кандидата заявили о намерении участвовать в выборах президента России.

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      Анастасия Шейкина
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