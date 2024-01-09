В Госдуме захотели обсудить расширение списка оснований для лишения гражданства

Туров: в ГД обсудят расширение списка статей УК, за которые лишают гражданства

В Государственной думе (ГД) обсудят расширение списка статей Уголовного кодекса (УК), которые могут послужить основанием для лишения приобретенного российского гражданства. Об этом заявил зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Артем Туров в беседе с РИА Новости.

До этого с предложением приравнивать судимость к автоматическому лишению приобретенного гражданства выступила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, комментируя в Telegram видеозапись с подозреваемыми в поджоге двери квартиры ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова.

Туров напомнил, что в 2023 году вступил в силу обновленный федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» с расширенным перечнем преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства. «Я уверен, что законодатели и депутаты Госдумы могут ознакомиться и этот вопрос обсудить, потому что все не может быть статичным и, если необходимы какие-то корректировки, изменения, мы всегда можем внести в этот перечень поправки», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что в России существует режим, который связан с борьбой с экстремизмом и позволяет МВД лишать российского гражданства после поступления в ведомство соответствующих писем и документов от органов государственной безопасности.

Ранее, в июле 2023 года, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести уголовное наказание за русофобию. По ее словам, депутаты намерены защищать от нее не только жителей России, но и соотечественников, которые проживают за рубежом. В декабре инициативу поддержало российское правительство.