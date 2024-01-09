В Госдуме рассказали о шансе Украины избавиться от судьбы «одноразового оружия»

Депутат Госдумы Шеремет: украинский народ может спасти Украину от апокалипсиса

Украина сможет изменить свою судьбу и избежать развития событий вокруг страны по апокалиптическому сценарию, если за дело возьмется народ. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Волей США Украина была превращена в военную резервацию с «на все готовыми рабами», заявил Шеремет. Украинцы при этом были превращены в «примитивное одноразовое оружие» для достижения чуждых им геополитических целей, продолжил он.

Жители страны получили уникальный исторический шанс освободиться от диктата Запада, отметил Шеремет. Для этого нужно свергнуть нынешнюю власть, заключил он.

Ранее Шеремет обвинил США в лицемерии в вопросе мирных переговоров по Украине. Он заявил, что западный «проект "Украина"» не функционирует должным образом и тянет своих создателей на дно. В связи с этим Шеремет призвал не воспринимать «миролюбивые речи» американских чиновников.