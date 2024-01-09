Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:24, 9 января 2024Силовые структуры

В Ивановской области возбудили дело из-за нарушений в теплоснабжении домов

СКР возбудил дело из-за нарушений в теплоснабжении домов в Ивановской области

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В Ивановской области возбудили уголовное дело из-за ненадлежащей организации теплоснабжения 19 многоквартирных домов в Тейкове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, дело возбуждено по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан») УК РФ. В СМИ появилась информация, что жители микрорайона Красные Сосенки жалуются на низкую температуру в квартирах — не больше 14 градусов.

Следователи осмотрели квартиры и провели обыски в помещениях ресурсоснабжающей организации, обслуживающей котельную. Отмечается, что идут допросы руководства и сотрудников администрации и управляющих компаний.

Ранее стало известно, что в Подмосковье правоохранители задержали замглавы администрации Подольска по делу об отключении тепла.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу отчитался о ходе СВО. Как будут действовать российские войска в 2024 году?

      Власти сообщили о падении третьего беспилотника в Орловской области

      Стала известна судьба котельной Климовского патронного завода

      Морские поставки российской нефти резко упали

      В Москве в ЖК «Город на реке» коридоры превратились в реки

      Эксперт оценил долю проходящих в обход SWIFT платежей

      В Курской области при атаке ВСУ погибла женщина

      Власти раскрыли причину срабатывания системы ПВО в российском регионе

      Раскрыт комплект очков дополненной реальности Apple

      Действие соглашения России и Казахстана об узле «Балхаш» прекращено

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости