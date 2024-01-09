В Ивановской области возбудили дело из-за нарушений в теплоснабжении домов

СКР возбудил дело из-за нарушений в теплоснабжении домов в Ивановской области

В Ивановской области возбудили уголовное дело из-за ненадлежащей организации теплоснабжения 19 многоквартирных домов в Тейкове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, дело возбуждено по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан») УК РФ. В СМИ появилась информация, что жители микрорайона Красные Сосенки жалуются на низкую температуру в квартирах — не больше 14 градусов.

Следователи осмотрели квартиры и провели обыски в помещениях ресурсоснабжающей организации, обслуживающей котельную. Отмечается, что идут допросы руководства и сотрудников администрации и управляющих компаний.

Ранее стало известно, что в Подмосковье правоохранители задержали замглавы администрации Подольска по делу об отключении тепла.