В Кремле отказались отвечать на вопрос об «исключительно личной» для Путина вещи

Песков отказался отвечать на вопрос о причастии Путина на Рождество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, причастился ли глава государства Владимир Путин на Рождество. Ответ представителя Кремля приводит РИА Новости.

По словам Пескова, подобное вопросы затрагивают сферу исключительно личных для президента вещей. Подобная информация не может быть опубликована, сказал он.

«Поэтому обсуждение этой темы я не считаю возможным», — заключил пресс-секретарь.

В Рождество Путин присутствовал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в своей резиденции в Ново-Огареве. Глава государства поздравил россиян с праздником и напомнил им об объединяющем значении идеалов добра, милосердия и справедливости. Также он указал на роль православной церкви в деле воспитания и укрепления института семьи.