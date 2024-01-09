В Курской области при атаке ВСУ погибла женщина

Старовойт сообщил, что при обстреле села Горналь Курской области погибла женщина

В Курской области при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла женщина. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей», — пояснил глава области.

Он добавил, что в результате атаки со стороны ВСУ повреждения получили два дома. На данный момент продолжается подомовой обход территории.

Ранее Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию Курской области почти 2000 раз. «Всего за первые восемь дней 2024 года таких обстрелов было 41. А если считать всего с начала специальной военной операции — 1906 раз территория Курской области подвергалась обстрелам со стороны Украины», — сообщил губернатор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.