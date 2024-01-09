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15:37, 9 января 2024Россия

В Курской области при атаке ВСУ погибла женщина

Старовойт сообщил, что при обстреле села Горналь Курской области погибла женщина
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Курской области при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла женщина. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей», — пояснил глава области.

Он добавил, что в результате атаки со стороны ВСУ повреждения получили два дома. На данный момент продолжается подомовой обход территории.

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Ранее Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию Курской области почти 2000 раз. «Всего за первые восемь дней 2024 года таких обстрелов было 41. А если считать всего с начала специальной военной операции — 1906 раз территория Курской области подвергалась обстрелам со стороны Украины», — сообщил губернатор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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