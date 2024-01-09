Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:43, 9 января 2024Мир

В Польше задержали гражданку Белоруссии по обвинению в шпионаже

Спецслужбы Польши задержали гражданку Белоруссии по обвинению в шпионаже

Фото: TVN / Reuters

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало по обвинению в шпионаже гражданку Белоруссии. Об этом заявил представитель прокуратуры Мазовецкого воеводства, сообщает портал onet.pl.

«В ходе следствия прокурор установил, что женщина на протяжении нескольких месяцев предоставляла Комитету государственной безопасности (КГБ) Белоруссии информацию о членах белорусской диаспоры, проживающих на территории Польши», — сообщили в польской прокуратуре.

Сотрудники ABW провели обыски, опросили свидетелей и изъяли носители данных. Прокурор предъявил задержанной обвинение в ведении внешней разведывательной деятельности, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Суд отправил женщину под арест на 3 месяца.

Ранее суд в Люблине вынес приговор по обвинению 14 граждан РФ, Белоруссии и Украины якобы в шпионаже, работе на российскую разведку и диверсиях против Польши. Судебный процесс над еще двумя подозреваемыми будет проводиться отдельно.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Под Москвой после массового отключения тепла задержан высокопоставленный чиновник. Накануне проблемой занялся Путин

      На Украине заявили об острой нехватке управляемых зенитных ракет

      Американец попался в Москве с наркотиками

      В Минобороны сообщили об отходе подразделений ВСУ на одном из направлений

      Александр Емельяненко принял ислам

      России предрекли длительное сохранение кадрового дефицита

      Солиста группы «Щенки» задержали в аэропорту после выступления без одежды

      В России ребенок проглотил осколок стеклянной елочной игрушки

      Редкого для Камчатки зверя сняли на видео во время патрулирования заповедника

      В Белоруссии завершили расследование о крупнейшем скам-сообществе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости