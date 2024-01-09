В Польше задержали гражданку Белоруссии по обвинению в шпионаже

Спецслужбы Польши задержали гражданку Белоруссии по обвинению в шпионаже

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало по обвинению в шпионаже гражданку Белоруссии. Об этом заявил представитель прокуратуры Мазовецкого воеводства, сообщает портал onet.pl.

«В ходе следствия прокурор установил, что женщина на протяжении нескольких месяцев предоставляла Комитету государственной безопасности (КГБ) Белоруссии информацию о членах белорусской диаспоры, проживающих на территории Польши», — сообщили в польской прокуратуре.

Сотрудники ABW провели обыски, опросили свидетелей и изъяли носители данных. Прокурор предъявил задержанной обвинение в ведении внешней разведывательной деятельности, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Суд отправил женщину под арест на 3 месяца.

Ранее суд в Люблине вынес приговор по обвинению 14 граждан РФ, Белоруссии и Украины якобы в шпионаже, работе на российскую разведку и диверсиях против Польши. Судебный процесс над еще двумя подозреваемыми будет проводиться отдельно.