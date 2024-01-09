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08:22, 9 января 2024Путешествия

В Росавиации сообщили об отсутствии пострадавших в происшествии в Норильске

Росавиация: на борту Boeing 737 после происшествия в Норильске пострадавших нет

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На борту пассажирского авиалайнера Boeing 737-800, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Норильске Красноярского края, находились 176 человек. Об этом сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), передает РИА Новости.

В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

Воздушное судно выполняло рейс Красноярск—Норильск, оно выкатилось за пределы полосы в международном аэропорту Норильск после посадки утром 9 января. Западно-Сибирская транспортная прокуратура и Красноярский следственный отдел на транспорте увидели в инциденте признаки преступления по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта». Организованы проверки.

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      Марина Совина
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