В США заявили о недостижении цели секретной встречи Зеленского с союзниками

Bloomberg: Киев и G7 провели безуспешную встречу по украинской «формуле мира»

На секретной встрече Украины, США и западных союзников в саудовском Эр-Рияде 16 декабря Киев пытался заручиться поддержкой своих условий по мирным переговорам с Россией, однако данная цель не была достигнута. Об этом сообщает Bloomberg.

«На недавней встрече в Эр-Рияде не было достигнуто серьезного прогресса (...) Украина и ее союзники из G7 продолжили отвергать призывы стран глобального Юга о прямом взаимодействии с Россией», — заявили источники издания.

Отмечается, что во встрече по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского также принимали участие чиновники из Индии, Турции и Саудовской Аравии. Представители Китая, ОАЭ и Бразилии, в свою очередь, не появились на секретных переговорах.

Ранее западные источники подтвердили, что встреча по «формуле мира» Зеленского действительно состоялась в декабре прошлого года. Уточняется, что секретный формат позволил участникам «более свободно и откровенно» обсудить мирную инициативу.