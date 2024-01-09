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17:13, 9 января 2024Мир

Венгрия осудила подачу иска против Израиля в Международный суд ООН

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал абсурдным иск против Израиля в суд ООН

Фото: John Minchillo / AP

Обвинять Израиль в геноциде абсурдно, потому что на эту страну напали. Так в ходе телефонного разговора с новым главой МИД Израиля Исраэлем Кацем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто осудил подачу иска против еврейского государства в Международный суд ООН, сообщает РИА Новости.

Глава венгерского МИД поздравил израильского коллегу с вступлением в новую должность, а также заверил, что Будапешт не поддерживает юридическое нападение, развернутое против Израиля в Международном суде. «Обвинять страну, пострадавшую от террористической атаки, в геноциде — это, очевидно, нонсенс. Позиция Венгрии неизменна: мы поддерживаем право Израиля на самооборону», — констатировал он.

Сийярто подчеркнул, что весь мир заинтересован в «успешном завершении нынешних антитеррористических операций».

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что иск ЮАР о геноциде в секторе Газа является «ужасающим и нелепым». По его словам, Израиль вопреки «лицемерию ЮАР» с гордостью представит свою позицию в суде.

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      Дарья Балацкая
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