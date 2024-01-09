«Зенит» купил футболиста у лидера РПЛ

«Зенит» объявил о переходе из «Краснодара» футболиста сборной России Ахметова

Петербургский «Зенит» объявил о переходе футболиста сборной России Ильзата Ахметова. Об этом сообщается на сайте команды.

«Зенит» купил игрока у лидера Российской премьер-лиги (РПЛ), «Краснодара». Контракт с 26-летним полузащитником рассчитан до конца сезона-2025/2026 с опцией продления еще на один сезон.

В текущем сезоне Ахметов в составе «Краснодара» провел 21 матч во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Ранее он также выступал за ЦСКА и «Рубин». За сборную России хавбек провел девять матчей.

После 18 матчей «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. «Зенит» идет вторым и отстает на два очка. РПЛ возобновится после паузы 3 марта.