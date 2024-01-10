Шефу Пентагона предложили объявить импичмент

Конгрессмен США Розендейл призвал объявить импичмент шефу Пентагона Остину

Конгрессмен Мэтт Розендейл предложил коллегам объявить импичмент министру обороны США Ллойду Остину, который продолжительное время скрывал проблемы со здоровьем. Об этом Розендейл сообщил в социальной сети Х.

Розендейл уточнил, что только что внес статьи импичмента против Остина. Он обвинил министра в склонности распространять «дезинформацию и ложь», которая «является серьезной угрозой национальной безопасности».

Ранее стало известно, что у 70-летнего главы Пентагона Ллойда Остина диагностирован рак простаты. Его госпитализировали еще 1 января, однако военное ведомство объявило об этом только 6 января. Тогда уточнялось, что госпитализация связана с осложнениями после некоей медицинской процедуры.

По данным издания Politico, Пентагон скрывал от Белого дома госпитализацию Остина в течение трех дней.