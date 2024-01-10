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21:57, 10 января 2024Мир

Шефу Пентагона предложили объявить импичмент

Конгрессмен США Розендейл призвал объявить импичмент шефу Пентагона Остину
Ллойд Остин

Ллойд Остин . Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Конгрессмен Мэтт Розендейл предложил коллегам объявить импичмент министру обороны США Ллойду Остину, который продолжительное время скрывал проблемы со здоровьем. Об этом Розендейл сообщил в социальной сети Х.

Розендейл уточнил, что только что внес статьи импичмента против Остина. Он обвинил министра в склонности распространять «дезинформацию и ложь», которая «является серьезной угрозой национальной безопасности».

Ранее стало известно, что у 70-летнего главы Пентагона Ллойда Остина диагностирован рак простаты. Его госпитализировали еще 1 января, однако военное ведомство объявило об этом только 6 января. Тогда уточнялось, что госпитализация связана с осложнениями после некоей медицинской процедуры.

По данным издания Politico, Пентагон скрывал от Белого дома госпитализацию Остина в течение трех дней.

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      Марина Совина
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