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09:04, 10 января 2024Наука и техника

Власти Китая рассказали о взломе iPhone

Китайские власти научились взламывать функцию передачи данных AirDrop на iPhone

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Специалисты полиции Пекина рассказали о способе идентификации пользователей, передающих данные с одного iPhone на другой. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты медиа сослались на сообщения властей, которые рассказали, что китайские инженеры научились взламывать AirDrop — функцию техники Apple, предназначенную для передачи данных через Bluetooth. С помощью нового способа правоохранительные органы могут отследить, с какого устройства была передана та или иная информация, и назвать его владельца.

Полицейские отметили, что AirDrop часто пользуются нарушители порядка, которые делятся различными медиафайлами в общественных местах. Пользователь, получающий фотографию или видео на свой девайс через Bluetooth, не знает контакта отправителя — AirDrop шифрует его данные. Однако специалисты из Пекина заявили, что смогли обойти защиту.

«Наш метод повышает эффективность и точность при раскрытии дел и предотвращает распространение неуместных файлов, а также потенциальное дурное влияние», — сообщили в полиции. Также стало известно, что новый способ уже привел к задержаниям. Журналисты Bloomberg обратились в Apple, но представители компании не ответили на запрос.

В декабре руководители корпорации Apple отметили высокую устойчивость iPhone к хакерским атакам. В компании похвастались, что за год ни один смартфон, работающий в режиме Lockdown Mode, не удалось взломать.

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      Андрей Ставицкий
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