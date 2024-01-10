Times: Борис Джонсон опроверг причастность к срыву переговоров РФ и Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг свою причастность к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле весной 2022 года. Об этом он сообщил в интервью газете The Times.

Соответствующие обвинения британский экс-премьер назвал «полным бредом» и «российской пропагандой». Джонсон отметил, что после стамбульских переговоров пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе двусторонней встречи, что Лондон готов помогать Киеву «на тысячу процентов».

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог завершиться весной 2022 года, однако Джонсон отговорил украинские власти подписывать какие-либо мирные соглашения с РФ.