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05:13, 10 января 2024Россия

Депутат предложила россиянам самим чистить улицы из-за нехватки дворников

Разворотнева: россияне могут помогать дворникам расчищать дворы во время завалов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Россиян призвали не лениться, а брать в руки лопаты и помогать дворникам в период сильных снегопадов, поскольку в отрасли наблюдается острый дефицит кадров. С таким предложением выступила зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, рассказав и о других инициативах в сфере ЖКХ в 2024 году, которые должны помочь с решением проблемы, передает «Парламентская газета».

«В некоторых обстоятельствах жители тоже должны понимать, что они тут не чужие. Они могут брать в руки лопату в период активных снегопадов. Я считаю, это хорошее времяпровождение на свежем воздухе. Надо людей стимулировать, чтобы не ленились, не сидели дома, а помогали дворникам в случае завалов», — заявила Разворотнева.

При этом депутат отметила, что с дефицитом кадров, который возник из-за непрестижности профессии, спецоперации (СВО), оттока мигрантов и проблем с демографией, будут бороться и другими способами. Так, Разворотнева предложила организовать кампанию по повышению статуса работников отрасли, повысить зарплаты. Она указала на то, что курьеры при меньших трудозатратах способны зарабатывать больше дворников.

«Проблему может решить предоставление служебного жилья с возможностью выкупа. Мы также активней должны привлекать должников к такого рода общественным работам», — предложила депутат.

В конце декабря сообщалось, что услуги по коммерческой уборке снега в Москве и области подорожают на 30 процентов с 1 января 2024 года. Причиной называют рекордные снегопады, недовольство рабочих и повышение спроса на услуги уборки как силами простых дворников, так и с привлечением спецтехники.

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      Александра Синицына
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