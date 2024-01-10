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19:35, 10 января 2024Силовые структуры

Россиянин уронил дерево на приятеля и стал фигурантом уголовного дела

В Энгельсе россиянин уронил ствол дерева на напарника и стал фигурантом дела

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Саратовской области в отношении 45-летнего жителя города Энгельс завели уголовное дело. Об этом в среду, 10 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 30 ноября 2023 года подозреваемый вместе с 53-летним приятелем пилил дерево возле поселка Серебряный Бор. Во время распила он случайно уронил фрагмент ствола на напарника, из-за чего тот получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Следователем назначены необходимые судебные экспертизы, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

13 декабря 2023 года сообщалось, что в Хабаровском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, который пошел за грибами и случайно выстрелил в человека, перепутав его с медведем.

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      Владимир Седов
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