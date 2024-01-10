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15:40, 10 января 2024Культура

Дженнифер Лопес высказалась о недовольном выражении лица Бена Аффлека

Дженнифер Лопес попросила не переживать за Бена Аффлека из-за выражения его лица

Фото: Mike Blake / Reuters

Певица Дженнифер Лопес высказалась о недовольном выражении лица своего мужа, актера Бена Аффлека. Кадры с красной дрожки «Золотого глобуса» публикует Telegram-канал Star Hit.

«У Бена все в порядке! Вам не стоит за него переживать, скажу я вам. У него все хорошо. Он счастлив. Он здесь. Он номинирован. Такой: "Я на чилле". Не понимаю, чем люди так озабочены», — сказала артистка.

Ранее Бен Аффлек рассказал, что Дженнифер Лопес мечтает изменить в нем одну вещь, хоть и не признается в этом. «Думаю, она бы предпочла, чтобы я был более краток. Не знаю, заметили ли вы, но я постоянно повторяюсь. Я говорю кругами», — сказал Аффлек.

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      Варвара Кошечкина
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