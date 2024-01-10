«Бешеные темпы» бурения нефтяных скважин в России объяснили

Bloomberg: Россия резко нарастила бурение скважин при статичной добыче нефти

За 11 месяцев прошлого года общая глубина нефтяных скважин, пробуренных в России, достигла 28,1 тысячи километров. С такими темпами в стране мог быть побит постсоветский рекорд бурения, пишет Bloomberg.

По оценкам аналитиков из Kpler и «Якова и партнеры», за год объем эксплуатационного бурения превысит 30 тысяч километров. При этом России удается ставить рекорд с начала века второй год подряд, что говорит о большей, чем предполагалось, технологической независимости.

Вместе с тем, отмечает издание, «бешеные темпы» роста числа скважин наблюдаются в условиях почти неизменной добычи, что может объясняться нарастающими проблемами, которые со временем будут усугубляться.

Как правило, увеличение объемов бурения приводит к росту добычи. Такого же результата можно добиться и за счет более эффективных технологий, как произошло в прошлом году в США, но российские компании, по всей видимости, вынуждены по максимуму отрабатывать старые скважины, чтобы сохранить добычу на текущем уровне.

Вместе с тем новые проекты, которые рассчитывали на западные компании, испытывают трудности. Так, крупнейшие в мире поставщики нефтесервисных услуг Halliburton Co. и Baker Hughes Co. продали российские подразделения, а два других гиганта — SLB и Weatherford International Plc — работают в соответствии с санкционным режимом.

Эксперты Bloomberg отмечают, что для новых проектов нефтяникам придется разрабатывать многие технологии самостоятельно, что может привести к упрощению работ и снижению эффективности. В результате добыча из новых скважин станет менее эффективной и более дорогой, что означает падение нефтегазовых доходов.

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что перед Россией в настоящее время стоит задача по модернизации нефтеперерабатывающих заводов для увеличения глубины переработки, потому что новые предприятия в условиях санкций строить сложно.