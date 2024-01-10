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15:54, 10 января 2024Среда обитания

Россиянам дали советы при замерзании в квартире из-за соседей

Юрист Трунов: при холоде в доме УК может забить окна пустующей квартиры досками

Фото: РИА Новости

Зачастую россияне жалуются на холод в доме из-за того, что в пустующей квартире по соседству выбиты окна или отключено отопление. Рекомендации на этот счет в беседе с «Тульской службой новостей» дал юрист Станислав Трунов.

Надеяться на то, что коммунальщики установят окна за собственника, не стоит — это не входит в обязанности управляющей компании. Если хозяин квартиры не выходит на связь, пока из-за него замерзают соседи, УК может забить его окна досками. Также она может прибавить отопление в вашем жилище до комфортного уровня — не ниже 18 градусов тепла. В крайнем случае выселить соседа поможет суд, передав его жилье в муниципальную собственность. Проблема в том, что таких прецедентов крайне мало, уточнил эксперт.

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Полностью отключить отопление в квартире за неуплату нельзя по закону. Температуру в жилище неплательщика можно снизить до минимума, причем это не должно сказаться на других жильцах, уточняет юрист. Если температурная норма не соблюдена, Трунов советует обратиться в УК, теплосети и, наконец, в жилищную инспекцию. В случае нарушения будет произведен перерасчет оплаты коммунальных услуг.

Ранее россиянам дали советы по получению компенсации за холодные батареи. За каждый час без отопления в доме можно требовать перерасчет «коммуналки». Для фиксации отклонений в подаче тепла нужно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу, либо фиксировать показатели термометра на камеру самостоятельно.

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      Виктория Клабукова
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