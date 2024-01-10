Самый быстро тонущий мегаполис мира оградят «Великой морской стеной»

Bloomberg: строительство «Великой морской стены» вокруг Джакарты возобновят

Власти Индонезии вернулись к идее возведения «Великой морской стены» вокруг столицы страны. Проект призван спасти Джакарту от затопления, пишет Bloomberg.

По словам министра-координатора по вопросам экономики страны Аирлангга Хартарто, строительство пройдет в три этапа и продлится до 2040 года. По подсчетам министра обороны страны, стройка может затянуться на 40 лет. На первые две стадии работ уйдет порядка 10,5 миллиарда долларов. В планах было создать 17 искусственных островов у северного побережья города. Протяженность насыпи составит 24 километра.

Проект находится на стадии обсуждения уже более десяти лет. За это время Джакарта стала самым быстро тонущим мегаполисом в мире. Ежегодно город опускается на 25 сантиметров, а приливные паводки поднимаются на 200 сантиметров. К 2050 году треть столицы может погрузиться под воду. Наводнения приносят правительству убытки в десятки миллиардов долларов в год. В ближайшее десятилетие, по прогнозам специалистов, они увеличатся в пять раз.

Замедлить затопление Джакарты, помимо морской стены, может ограничение добычи подземных вод. Также в джунглях Борнео возводится город Нусантара, который заменит погружающуюся под воду столицу.

В 2016 году индонезийские власти уже пытались возобновить проект по ограждению Джакарты морской стеной. Строительству помешали разногласия между правительством и губернатором, а также протесты местных рыбаков.