Кадыров заявил, что Россия никогда не будет ручным псом Запада

Россия отличается от европейских стран тем, что проводит независимую политику. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Россия «никогда не была и не будет ручным псом западного мира», сказал Кадыров. В то же время страны Европы находятся под полным контролем Запада, отметил он.

Сейчас Россия формирует многополярный мир, продолжил Кадыров. Он подчеркнул, что история страны не знает поражений «ни в одной из войн, угрожавших ее суверенитету».

Ранее глава Чечни дал прогноз об окончании специальной военной операции. Кадыров считает, что боевые действия завершался летом 2024 года. «Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца», — подчеркнул он.