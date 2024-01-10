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13:13, 10 января 2024Россия

Кадыров назвал одно отличие России от стран Европы

Кадыров заявил, что Россия никогда не будет ручным псом Запада

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Россия отличается от европейских стран тем, что проводит независимую политику. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Россия «никогда не была и не будет ручным псом западного мира», сказал Кадыров. В то же время страны Европы находятся под полным контролем Запада, отметил он.

Сейчас Россия формирует многополярный мир, продолжил Кадыров. Он подчеркнул, что история страны не знает поражений «ни в одной из войн, угрожавших ее суверенитету».

Ранее глава Чечни дал прогноз об окончании специальной военной операции. Кадыров считает, что боевые действия завершался летом 2024 года. «Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца», — подчеркнул он.

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      Алан Босиков
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