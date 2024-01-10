Кадыров назвал одно отличие России от стран Европы
Кадыров заявил, что Россия никогда не будет ручным псом Запада
Россия отличается от европейских стран тем, что проводит независимую политику. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.
Россия «никогда не была и не будет ручным псом западного мира», сказал Кадыров. В то же время страны Европы находятся под полным контролем Запада, отметил он.
Сейчас Россия формирует многополярный мир, продолжил Кадыров. Он подчеркнул, что история страны не знает поражений «ни в одной из войн, угрожавших ее суверенитету».
Ранее глава Чечни дал прогноз об окончании специальной военной операции. Кадыров считает, что боевые действия завершался летом 2024 года. «Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца», — подчеркнул он.