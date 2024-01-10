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09:22, 10 января 2024Россия

Картаполов назвал «вбросами недругов» требования жен мобилизованных

Картаполов назвал «вбросами недругов» требования жен мобилизованных о ротации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал «вбросами недругов» требования жен мобилизованных о ротации бойцов на специальной военной операции (СВО). Его комментарий ситуации опубликовала «Фонтанка».

В беседе с корреспондентом издания он сравнил спецоперацию с Великой Отечественной войной. По мнению Картаполова, просьбы россиянок о ротации мобилизованных мужей являются «ципсошно-цэрэушными наработочками», которые «не надо слушать».

«Ведь призвали кого? Призвали военнообязанных граждан Российской Федерации. Каждый военнообязанный гражданин Российской Федерации должен быть готов в любое время по велению Родины прийти и выполнить задачу», — отметил он.

Кроме того, глава думского комитета по обороне заявил об отсутствии необходимости всеобщей мобилизации. Картаполов допустил, что в ближайшей перспективе эта необходимость не появится.

Рассуждая в интервью о целях и результатах спецоперации, парламентарий заметил, что в конечном итоге Вооруженные силы Украины (ВСУ) «должны прекратить свое существование как сила, которая является угрозой».

В ноябре сообщалось, что жительницы Самарской области объединились в инициативную группу, представители которой пришли с требованием вернуть военных в приемную депутата Госдумы Александра Хинштейна. Часть женщин отметила, что их супруги находятся на передовой уже больше года, условия несения службы оставляют желать лучшего. Тогда депутат напомнил россиянкам о решении президента России о сохранении участниками СВО своего статуса до окончания операции, однако пообещал передать их обращение в Минобороны.

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      Анна Щербакова
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