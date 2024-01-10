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15:51, 10 января 2024Мир

Китай уверил США в нежелании быть гегемоном

Посол Китая в Вашингтоне Се Фэй: Пекин не собирается бросать вызов США

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Пекин не собирается бросать США вызов и становиться гегемоном. В этом американскую сторону уверил посол Китая в Вашингтоне Се Фэй, сообщает ТАСС.

«Меньше всего мы планируем бросать вызов Соединенным Штатам или смещать их. Мы искренне надеемся быть партнерами и друзьями с Соединенными Штатами. [Но вместе с тем] у Китая есть интересы, которые необходимо защищать, принципы, которые необходимо отстаивать, и красные линии, которые нельзя пересекать», — заявил дипломат.

Фэй отметил, что Китай будет стремиться к миру и стабильности, но не откажется от Тайваня как от «самого важного и чувствительного вопроса в китайской внешней политике». «Когда дело доходит до сепаратистов, выступающих за "независимость Тайваня", которые предают свою родину и отказываются идентифицировать себя как китайцев, у китайского правительства просто нет места для компромисса», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что представители Пентагона и Минобороны КНР встретились впервые с января 2020 года. В ходе двухдневных переговоров стороны обсуждали сотрудничество в сфере обороны. Американская сторона подчеркнула важность поддержания открытых линий связи между военными двух стран. «Для нас это возможность быть откровенными с китайскими коллегами о том, как мы видим отношения, и о любых проблемах, которые у нас есть», — сказал представитель Пентагона Майкл Чейз.

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      Виктория Кондратьева
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