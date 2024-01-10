Иностранцы призвали наказать бросившего в сугроб младенца российского блогера

Иностранцы призвали наказать бросившего в сугроб младенца блогера Косенко

Иностранцы призвали наказать блогера-миллионника Сергея Косенко, бросившего в сугроб своего двухмесячного сына. Комментарии с такими требованиями были опубликованы в англоязычном аккаунте блогера в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Прекратите бросать своего ребенка в снег», «Рад, что ребенок в порядке после того, как вы выбросили его в сугроб», «Последствия могут проявиться через месяц и даже несколько лет! Родителей надо судить за жестокое обращение с ребенком», — написали пользователи в комментариях под видео Косенко с ребенком.

Многие подписчики блогера также усомнились в том, что на видео вместо настоящего младенца была кукла-манекен. «Это была не кукла!», «Я вас огорчу, но он кидал своего сына», — написали комментаторы.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко. Он также поручил решить вопрос о проведении в отношении блогера налоговой проверки.

Ролик, вызвавший скандал, Косенко опубликовал у себя в Instagram. В видео он высоко подкинул двухмесячного ребенка, в результате чего тот упал в сугроб и погрузился в снег. В описании видео Косенко заявил, что на видео его сын Лео. Однако после того как пользователи соцсети массово возмутились роликом, блогер заверил, что кинул в снег куклу, а затем добавил лицо ребенка с помощью монтажа.

