Литва направит 15 миллионов евро на разминирование Украины

Минобороны Литвы направит 15 млн евро на средства для разминирования на Украине

Международная коалиция по разминированию территорий Украины, возглавляемая Литвой, получит специальные средства и оборудование на сумму 15 миллионов евро, которую предоставит Вильнюс. Об этом заявил глава Минобороны страны Арвидас Анушаускас, передает ТАСС.

«Литва, как инициировавшая создание этой структуры и возглавляющая ее, закупит оборудование на сумму 15 миллионов евро», — сказал он. Министр обороны выразил надежду, что другие государства поучаствуют в этой деятельности, в том числе финансово.

По его мнению, коалиция может стать платформой помощи и для стран, которые не поддерживают Украину поставками вооружений. Анушаускас уточнил, что они могли бы принять участие в гуманитарном разминировании.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Киев в феврале получит бронетранспортеры M577. Как он утверждал, государственный совет обороны одобрил пакет помощи Украине. Кроме того, глава государства напомнил, что Вильнюс разработал план оказания военной поддержки Киеву, которая с 2024 по 2026 год составит не менее 200 миллионов евро.

