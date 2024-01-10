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18:07, 10 января 2024Бывший СССР

Литва направит 15 миллионов евро на разминирование Украины

Минобороны Литвы направит 15 млн евро на средства для разминирования на Украине

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Международная коалиция по разминированию территорий Украины, возглавляемая Литвой, получит специальные средства и оборудование на сумму 15 миллионов евро, которую предоставит Вильнюс. Об этом заявил глава Минобороны страны Арвидас Анушаускас, передает ТАСС.

«Литва, как инициировавшая создание этой структуры и возглавляющая ее, закупит оборудование на сумму 15 миллионов евро», — сказал он. Министр обороны выразил надежду, что другие государства поучаствуют в этой деятельности, в том числе финансово.

По его мнению, коалиция может стать платформой помощи и для стран, которые не поддерживают Украину поставками вооружений. Анушаускас уточнил, что они могли бы принять участие в гуманитарном разминировании.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Киев в феврале получит бронетранспортеры M577. Как он утверждал, государственный совет обороны одобрил пакет помощи Украине. Кроме того, глава государства напомнил, что Вильнюс разработал план оказания военной поддержки Киеву, которая с 2024 по 2026 год составит не менее 200 миллионов евро.

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      Кристина Есикова
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