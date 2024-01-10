Медики из российского города пожаловались Путину на невыплату премий

Медицинские работники из Северска пожаловались Путину на невыплату премий

Медицинские работники из Северска Томской области пожаловались президенту России Владимиру Путину на невыплату премий. Видео с обращением десятков медиков из российского города разместил портал Vtomske в своем Telegram-канале.

Как рассказали врачи, они не получили премии за несколько месяцев, а иногда выплачиваемые премии используются для того, чтобы довести получаемую заработную плату до минимального размера оплаты труда.

Кроме того, медицинские работники заявили, что состояние медицины в городе является катастрофическим, и уточнили, что часть машин скорой помощи разваливается, а врачей части специальностей — гематологов, ревматологов, нейрохирургов, детских неврологов и аллергологов — в городе просто нет.

«Требуем вмешаться и провести проверку деятельности», — призвали врачи.

В прокуратуре Томской области уже сообщили, что по факту обращения медиков проводится проверка. «Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению прав медицинских работников на получение стимулирующих выплат», — сообщили в прокуратуре.

Ранее врачи в России заявили о проблеме переработок. По словам медиков, больше, чем на одну ставку, работает более 75 процентов их коллег — так заявили 33 процента врачей и 38 процентов медсестер и медбратьев.