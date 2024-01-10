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13:28, 10 января 2024Россия

Медики из российского города пожаловались Путину на невыплату премий

Медицинские работники из Северска пожаловались Путину на невыплату премий

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Медицинские работники из Северска Томской области пожаловались президенту России Владимиру Путину на невыплату премий. Видео с обращением десятков медиков из российского города разместил портал Vtomske в своем Telegram-канале.

Как рассказали врачи, они не получили премии за несколько месяцев, а иногда выплачиваемые премии используются для того, чтобы довести получаемую заработную плату до минимального размера оплаты труда.

Кроме того, медицинские работники заявили, что состояние медицины в городе является катастрофическим, и уточнили, что часть машин скорой помощи разваливается, а врачей части специальностей — гематологов, ревматологов, нейрохирургов, детских неврологов и аллергологов — в городе просто нет.

«Требуем вмешаться и провести проверку деятельности», — призвали врачи.

В прокуратуре Томской области уже сообщили, что по факту обращения медиков проводится проверка. «Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению прав медицинских работников на получение стимулирующих выплат», — сообщили в прокуратуре.

Ранее врачи в России заявили о проблеме переработок. По словам медиков, больше, чем на одну ставку, работает более 75 процентов их коллег — так заявили 33 процента врачей и 38 процентов медсестер и медбратьев.

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      Марк Леонов
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