Во вторник, 9 января, жена принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кэтрин, отпраздновала 42-й день рождения. Во всем мире эту девушку из нетитулованной семьи, которой удалось осуществить мечты миллионов поклонниц и завоевать сердце наследника британского престола, обожают за активную благотворительную деятельность, здоровый образ жизни, естественную красоту и непревзойденный стиль в одежде. Как изменился гардероб Кейт Миддлтон после замужества и почему ее считают одним из главных модных инфлюэнсеров поколения — в материале «Ленты.ру».

Как Кейт Миддлтон одевалась до замужества?

Когда в 2010 году Букингемский дворец объявил о помолвке принца Уильяма — его избранницу назвали первой с XVII века простолюдинкой, которая войдет в королевскую семью. Но несмотря на то что Кейт не принадлежит к аристократии, она происходит из вполне состоятельной буржуазной семьи, которая могла позволить себе обучение дочери в престижном Сент-Э́ндрюсском университете. Именно там Миддлтон и познакомилась с будущим мужем: фактически она обрела статус члена королевской семьи прямо со студенческой скамьи.

Во время учебы девушка одевалась как большинство британок вне зависимости от материального положения. В ее гардеробе были и расклешенные джинсы на бедрах, и облегающие майки, которые она носила без бюстгальтера, и мини-платья с глубоким декольте, и ковбойские сапоги, и даже розовые неоновые колготки. Однако брак с принцем существенно изменил ее предпочтения: невеста, а позже жена самого завидного холостяка Великобритании моментально оказалась в центре внимания — в газетах и на телевидении бесконечно обсуждались не только ее отношения с Уильямом и его бабушкой, но и наряды.

Студентка Кейт Миддлтон до замужества Фото: Indigo / Getty Images

Кейт еще до свадьбы начала полностью менять свой гардероб. Ее одежда стала отражать сдержанность и скромность, чтобы люди могли увидеть эти качества и в ее характере. Я думаю, она хотела поскорее стать женой Уильяма и начала меняться, чтобы заранее быть к этому готовой Том Куинн биограф королевской семьи

Откуда взялся «эффект Кейт Миддлтон»?

Первая модная победа Кейт Миддлтон случилась уже в день помолвки — 16 ноября 2010 года. Тогда девушка появилась на публике в эффектном платье бренда Issa, и в течение суток аналогичные платья были полностью раскуплены в интернете. После этого события в мире моды появился и закрепился новый термин — «эффект Кейт Миддлтон», который означает способность герцогини одним своим выходом обрушивать онлайн-магазины.

В тот момент социальные сети только зарождались: Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) работал всего один месяц, но Кейт сразу стала его звездой. Казалось, вся планета вдруг осознала, что в королевской семье появилась настоящая претендентка на звание иконы стиля, с чьими вкусами теперь стоит считаться.

«Эффект Кейт Миддлтон» рос в геометрической прогрессии: в 2018 году британцы избрали жену принца Уильяма своей главной трендсеттершей, а ежегодный отчет онлайн-ретейлера eBay показал, что фамилии дизайнеров, которые шили для нее одежду, вбивались в поисковик сайта чаще тех, что изготавливали наряды для жены принца Гарри Меган Маркл

Как изменился вкус герцогини Кембриджской в браке?

Свадьба герцога Кембриджского Уильяма и Кэтрин Миддлтон состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Кейт отправилась к алтарю в платье креативного директора британского бренда Alexander McQueen Сары Бертон. Этот белый наряд со скромным декольте, кружевными рукавами и длинным шлейфом был признан одним из самых стильных королевских свадебных платьев — даже несмотря на критику Елизаветы II. На кадрах, сделанных в день публичного показа наряда в Букингемском дворце, слышно, как королева прошептала: «Это ужасно, не так ли? Ужасно, это ужасно. Это выглядит очень жутко».

Приоритет Кейт Миддлтон в вопросах стиля — представлять британскую моду по всему миру. Почти всегда она выходит в нарядах, созданных ее соотечественниками

Например, в апреле 2020 года она «помогла» лондонской марке Ghost, снявшись в одном из ее платьев. В 2004 году компания понесла убытки в размере 72 тысяч фунтов стерлингов, а во время кризиса 2008 года практически обанкротилась. Известно, что после появления герцогини в этом наряде все его экземпляры распродали за день.

После свадьбы Кейт начала одеваться подчеркнуто консервативно. Она выбирала классические платья, жакеты, приталенные пальто и вечные навязанные этикетом шляпки. В ее арсенале не было ничего вызывающего — ни броских украшений, ни чересчур дорогих сумок, которые могли быть расценены как безответственная растрата государственного бюджета. Напротив, британцы полюбили ее еще и за некоторую экономность: с тех пор и по сей день герцогиня Кембриджская нередко появляется на публике в недорогой одежде из масс-маркета.

Помолвка принца Уильяма и Кейт Миддлтон Фото: Chris Jackson / Getty Images

Как Кейт Миддлтон выражает любовь к семье мужа через одежду?

Периодически Кейт отдает дань памяти своей свекрови — принцессе Диане. Она с гордостью носит помолвочное кольцо Garrard, прежде принадлежавшее матери мужа, и ее фамильные драгоценности — в частности, тиару, которую надевает на официальные мероприятия. Не копируя Диану буквально, в своем внешнем виде герцогиня делает отсылки к ее образу: так, по примеру свекрови она вышла к публике после родов с первенцем на руках в широком платье в мелкий горошек. Фотографии Дианы и Кейт в этот особенный день обошли все крупные СМИ.

Кейт Миддлтон надевает и другие наряды в стиле принцессы Дианы: розовое платье с плиссированной юбкой в тон и плоскую розовую шляпку, короткое белое платье в черный горошек, белый приталенный жакет с баской и юбкой до колена, красное двубортное пальто производства британской марки Hobbs, напоминающее шинель английских гвардейцев.

При жизни в таких ярких, но сдержанных по крою пальто постоянно выходила в свет бабушка ее мужа, королева Елизавета II. Вероятно, совет подражать ей Кэтрин подучила от своей личной стилистки Наташи Арчер. Более того, на природе, как и в свое время Елизавета, Кейт носит стеганые куртки Barbour и резиновые сапоги Hunter — эти бренды имеют официальный статус поставщиков королевского двора.

Почему британцы так любят жену принца Уильяма?

Но Кейт Миддлтон не стала слепо следовать всем правилам королевского дресс-кода. К удивлению поклонников, она неоднократно приходила на общественные мероприятия в кроссовках и джоггерах, что ранее было неприемлемо для женщин из правящей династии. Кроме того, жена принца Уильяма также следует осознанному потреблению, надевая вещи по несколько раз, а не покупая новый наряд для каждого официального визита.

Кейт Миддлтон в леопардовой юбке Zara, 2020 год Фото: Geoff Caddick - WPA POOL / Getty Images

А любимыми массмаркетовыми производителями герцогини стали Zara, Topshop, Glamorous, Missoma и Marks & Spencer. Считается, что тот самый «эффект Кейт Миддлтон» в том числе породила доступность ее образов. Согласно отчету компании Lyst (2019 год), отслеживающей потребительское поведение в сфере моды, после появления Кейт на публике в определенной одежде количество поисковых запросов на вещи этих марок возрастает как минимум на 119 процентов.