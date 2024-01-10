Минобороны заявило об оборудовании новых позиций под Красным Лиманом

МО РФ: инженеры группировки «Центр» готовят новые позиции под Красным Лиманом

Инженеры группировки войск «Центр» оборудуют новые позиции под Красным Лиманом. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«На вооружении военных инженеров группировки "Центр" мобильный лесопильный комплекс, позволяющий обеспечивать передовые позиции обрезной доской и лесом-кругляком для обустройства позиций, обшивки блиндажей, траншей, ходов сообщения и оружейных погребов», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что за сутки расчет лесопильного комплекса может обеспечить изготовление и отгрузку до 20 кубометров леса в тыловые и передовые войска. Для оборудования траншей и блиндажей российские военные инженеры используют ЭОВ-3522 — экскаваторы, способные копать окопы в ограниченном пространстве в лесистой местности.

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отходят со своих позиций на краснолиманском направлении, сообщало ранее Минобороны. Оно уточняло, что военнослужащие были вынуждены отойти после неудачных попыток атаки.