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16:18, 10 января 2024Экономика

Миру предрекли рост безработицы

МОТ: уровень безработицы в мире может вырасти до 5,2 процента в 2024 году

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Мировой уровень безработицы в 2024 году может вырасти до 5,2 процента. Об этом со ссылкой на ежегодный доклад Международной организации труда (МОТ) о тенденциях в сфере труда пишет РИА Новости.

В 2023 году безработица в мире составила 5,1 процента (минус 0,2 процента по сравнению с аналогичным показателем 2022 года). Однако организация предрекает ухудшение ситуации на рынке труда — еще два миллиона человек будут искать работу в 2024 году.

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В документе отмечается, что уровень безработицы в прошлом году в государствах с высоким уровнем дохода был равен 4,5 процента, в группе стран с низким доходом — 5,7 процента. МОТ также прогнозирует, что уровень неформальной занятости сохранится и составит примерно 58 процентов от всей мировой рабочей силы.

В декабре президент Владимир Путин рассказал о снижении в стране безработицы до 2,9 процента к концу 2023 года, чего еще никогда не наблюдалось в истории современной России. В общей сложности, по данным Росстата, в России в этом месяце численность безработных составила 2,224 миллиона человек, что на 91 тысячу меньше, чем в сентябре.

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