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23:42, 10 января 2024Мир

МИД России вызвал посла Молдавии из-за Украины

МИД России: планы Молдавии оказать содействие в подготовке ВСУ неприемлемы

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Планы Молдавии оказать содействие в подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) неприемлемы, заявили в Министерстве иностранных дел России, пишет ТАСС.

Ведомство указало чрезвычайному и полномочному послу Молдавии Лилиану Дарию на неприемлемость помощи в подготовке украинских солдат. 10 января посла вызвали в МИД РФ.

«Была выражена обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах Молдовы оказать содействие в подготовке военнослужащих ВСУ на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО», — отметили в МИД России. В министерстве напомнили, что действия Кишинева размывают нейтральный статус Молдавии и ведут к вовлеченности в боевые действия.

Ранее стало известно, что в подготовке украинских военных задействованы 34 страны.

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      Марина Совина
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