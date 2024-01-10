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12:13, 10 января 2024Россия

Московский пожарный принял фонарь за очаг возгорания и упал с третьего этажа

В Москве пожарный выпал с третьего этажа во время тушения возгорания в квартире

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Москве во время тушения возгорания в квартире на 15-й Парковой улице пострадал пожарный. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в одной из квартир, которая оказалась сильно захламлена, загорелись вещи и мебель. В результате по верхним этажам распространился плотный дым. Спустя полчаса пожар был локализован на площади в четыре квадратных метра. В ходе тушения 22-летний сотрудник 26-й пожарно-спасательной части принял уличный фонарь за очаг возгорания и выпал с третьего этажа, утверждает издание. Другие детали произошедшего не приводятся.

Пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. У него диагностирован ушиб спины.

Ранее в Москве 35-летний мужчина упал с пятого этажа, пытаясь сбежать от несуществующих полицейский. Как стало известно, пострадавший выпивал в квартире своей знакомой, когда в дверь позвонил вернувшийся домой сын хозяйки жилья. Москвич решил, что пришли силовики, которых вызвали соседи, и выбежал на балкон, с которого попытался спуститься по водосточной трубе, однако сорвался и упал вниз.

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      Константин Лысяков
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