Мужчина рассказал о необычном фетише в постели и пожалел об этом

Мужчина признался, что боится рассказать партнерше о своем фетише после того, как бывшая девушка бросила его, как только узнала о необычном пристрастии в постели. С такой проблемой к писательнице и секс-коучу Дейдре Сандерс обратился читатель, пишет The Sun.

В письме к Сандерс мужчина признался, что его возбуждает идея бороться с партнершей обнаженными. По его словам, этот фетиш появился еще в детстве и всю жизнь он старался скрыть его. «Лишь с несколькими партнерами я открыто говорил о своем фетише борьбы без одежды. Последняя подруга, с которой мы это обсуждали, отказалась попробовать. Когда я попытался убедить ее, она сразу бросила меня, назвав меня странным», — рассказал читатель.

По его словам, теперь он встречается с другой женщиной, но боится признаться ей в своих сексуальных предпочтениях, так как не хочет потерять ее и вновь пожалеть о своей откровенности.

В ответ на письмо Дейдре Сандерс указала, что его фетиш не более странный, чем любой другой. Однако это не означает, что партнерша непременно захочет этим заниматься, поэтому коуч призвала спокойно отнестись к возможному отказу. «Чтобы сохранить отношения, возможно, будет лучше найти что-то, что будет приносить сексуальное удовольствие обоим», — посоветовала она.

Если девушка не будет возражать против подобной игры, Сандерс рекомендовала подумать о безопасности. Она объяснила, что фетиши с использованием физической силы могут причинить дискомфорт партнерше: ей может быть больно или она почувствует себя униженной. «Важно заранее договориться, что вы собираетесь делать, обозначить границы и придумать стоп-слово, которое используется, если игра зайдет слишком далеко», — дала совет коуч.

Ранее Дейдре Сандерс дала совет мужчине, ревнующему свою партнершу к товарам из интим-магазина. По ее мнению, если женщина внезапно стала предпочитать сексу с партнером игрушки для взрослых, надо как можно быстрее выяснить причину подобных перемен.