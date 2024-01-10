Мужчина сделал ДНК-тест и раскрыл тайну жены-изменницы

В Китае мужчина сделал ДНК-тест и узнал, что не является родным отцом детей

Житель Китая обвинил жену в изменах, узнав, что не является отцом четверых детей, зачатых с ней в браке. Об этом сообщает South China Morning Post.

Чэнь Чжисянь состоял в браке с женщиной по фамилии Юй 16 лет, пока в феврале 2022 года не выяснил, что она завела роман на стороне. Мужчина проследил за женой и узнал, что она провела ночь в отеле с другим мужчиной. В результате супруги разошлись. После этого Чжисянь начал подозревать, что не является родным отцом младшей дочери, так как она была совсем на него не похожа. Он сделал ДНК-тест, результаты которого подтвердили его опасения. Позже он проверил родство с тремя остальными дочерьми и обнаружил, что Юй также родила их от других мужчин.

Разгневанный мужчина отправился к теще в попытках найти жену-изменницу. Он поссорился с пожилой родственницей, и та упала в обморок. Когда о произошедшем стало известно Юй, она из мести запустила петарды в его дом. Из-за этого отец Чжисяня, проживающий с ним и страдающий от болезни сердца, попал в больницу.

В настоящее время обманутый мужчина проходит через сложный бракоразводный процесс. В суде он заявил, что Юй родила четверых детей от других мужчин, и потребовал, чтобы она взяла опеку над тремя дочерьми и компенсировала ему затраты на их содержание. Чжисянь также считает, что бывшая жена должна выплатить ему деньги в качестве моральной компенсации.

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