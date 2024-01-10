На продюсерскую компанию Расторгуева подали в суд

На продюсерскую компанию Николая Расторгуева подали иск на ₽2,1 млн

От продюсерской компании лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева потребовали 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает Daily Storm.

По данным Арбитражного суда Москвы, заявление подали еще 29 декабря. Истцом выступает организация под названием «Перфект консалтинг». Информации о предмете иска нет, однако уточняется, что фирма «Перфект консалтинг» специализируется на строительстве и аренде недвижимости. Компании принадлежит здание, в котором находится бизнес-центр «Новосущевский», говорится в «СПАРК-Интерфакс».

Продюсерская компания Расторгуева занимается производством кинокартин. В числе работ: документальная лента «Людиновские орлята», военная драма «72 часа», полнометражный фильм «Без воинского звания», главную роль в котором сыграл сам артист, и другие ленты.

Ранее Евросоюз включил артиста в список санкций. В разделе причин введения санкций в отношении артиста указывается, что Расторгуев, в частности, поддерживал «российскую агрессию в отношении Украины в своих заявлениях и музыке», выступал на концерте-митинге в «Лужниках» в марте 2022 года и в Донбассе перед военными.