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03:07, 10 января 2024Бывший СССР

На Украине предрекли восстание военнообязанных и свержение Зеленского

Соскин: украинские мужчины создадут временное правительство ради мира с Россией
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Stringer / Reuters

Военнообязанные мужчины на Украине, в случае принятия закона о мобилизации, восстанут против президента республики Владимира Зеленского, чтобы сформировать временное правительство и добиться мира с Россией. Такой исход предрек экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале Politeka.

«Мы это видим, мужчины идти не хотят на мясо. Когда их много соберется, будет создано временное правительство национального спасения с премьер-министром, исполняющим обязанности, который объявит о том, что страна должна идти на перемирие и прекращение огня», — сделал прогноз Соскин.

По мнению политолога, призывники, выступающие против закона о мобилизации, уедут в приграничные с Венгрией, Румынией и Молдовой регионы, откуда возглавят движение за перемирие с Москвой. Правительству Украины придется пересмотреть стратегию, так как военного финансирования со стороны западных союзников в прежних объемах уже не предвидится, а без него и Вооруженные силы республики (ВСУ) не смогут перейти в наступление, ради которого власти и организуют новый призыв.

Ранее политтехнолог Виктор Небоженко заявил, что офис президента Украины ошибочно пытается добиться финансирования с помощью пиар-акций, запугивая американцев тем, что «завтра мир рухнет». Однако Вашигтон не воспринимает Зеленского как кого-то исключительного среди лидеров других стран, которые также приезжают просить деньги на свои нужды.

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