В ООН прокомментировали ситуацию с беспорядками в Эквадоре

Дюжаррик заявил, что власти Эквадора не обращались к ООН с запросом о помощи

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал ситуацию с беспорядками в Эквадоре, которые устраивают экстремистские группировки. По его словам, власти республики пока не обращались в организацию с запросом о помощи после обострения ситуации в стране, сообщает ТАСС.

Дюжаррик подчеркнул, что на сегодняшний день он не знает ни о каких обращениях Эквадора к ООН с запросом на оказание любых видов поддержки.

В настоящий момент в Эквадоре действует режим «внутреннего вооруженного конфликта», который власти ввели после побега из тюрьмы главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито 7 января, что стало причиной бунтов в тюрьмах. 9 января из другой тюрьмы скрылся главарь еще одной крупнейшей банды «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико.