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00:51, 10 января 2024Мир

Окружение Байдена обвинили в некомпетентности из-за скандала с Остином

РИА: окружение Байдена назвали некомпетентным из-за скандала с болезнью Остина

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Скандал, связанный с госпитализацией шефа Пентагона Ллойда Остина, в полной мере демонстрирует некомпетентность окружения президента США Джо Байдена. Свое мнение в беседе с РИА Новости высказали американский эксперты: бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди, полковник ВС США в отставке Эрл Расмуссен и экс-дипломат Час Фриман.

«Недостаток компетентности, насколько я понимаю, распространяется на все ближайшее окружение администрации Байдена», с таким обвинением выступил Джиральди. По его словам, инцидент свидетельствует о том, что наступивший год станет непростым.

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      Александра Синицына
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