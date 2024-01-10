Партнеру пять лет отказывающейся от секса женщины дали совет

Эксперт по отношениям Рич Юзвяк подсказал, как поступить партнеру женщины, отказывающейся от секса уже в течение пяти лет. Свой совет он дал в колонке для издания Slate.

По словам мужчины, его избранница никогда не достигала оргазма ни с ним, ни с предыдущими партнерами, однако в начале отношений интимная жизнь пары была насыщенной. Позже женщине сделали корректирующую операцию на половых органах, после чего секс с проникновением стал для нее болезненным и она стала просить партнера доставлять ей удовольствие иначе. Однако, как утверждает автор письма, сама она отказывается доставлять удовольствие ему.

«Если она работает руками, то жалуется на боль в запястье, делает минет — на боль в коленях. Говорит, нам нужно больше обниматься и нежничать, но я этого уже не хочу, меня просто все раздражает», — пожаловался автор письма. Также, по его словам, он просил женщину обратиться за консультацией к психиатру и оперировавшему ее хирургу, но та отказалась.

В ответ Юзвяк порекомендовал мужчине поверить партнерше, когда та жалуется на боль, но не заставлять ее идти к врачу. Также он посоветовал прислушаться к ее просьбе чаще обниматься — и, например, начать заниматься этим перед телевизором. «И если вам не совсем отвратительно, полагаю, вам нужно попробовать заниматься сексом так, как нравится ей. Может быть, ей нужен этот фокус на себе самой прямо сейчас. В любом случае она заслуживает эмпатии: ее тело перенесло травматический опыт, негативно повлиявший на сексуальную жизнь. Пусть интим вертится вокруг нее, пока ей не станет достаточно комфортно, чтобы снова сконцентрироваться на ваших желаниях», — предложил секс-коуч.

Также Юзвяк отметил, что мужчина все еще может заниматься мастурбацией, пока удовлетворяет партнершу орально или мануально. Кроме того, подчеркнул он, необязательно, чтобы женщина делала минет на коленях — для этого оба могут устроиться на кровати. «В целом, я думаю, вам нужно отказаться от предубеждений о том, как должен выглядеть секс, и принять более практичный подход, который подойдет и ей, и вам. Если это кажется невозможным, возможно, пришло время переосмыслить отношения», — заключил он.

Ранее Юзвяк подсказал, как поступить женщине, которая после 20 лет брака развелась и влюбилась практически в первого встречного. Эксперт порекомендовал ей сходить еще на одно свидание, а лучше — на несколько, чтобы понять, действительно ли эти чувства возникли к конкретному человеку.