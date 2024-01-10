Порезавшего девочку и двоих случайных прохожих россиянина заключили под стражу

Суд на Кубани арестовал на 2 месяца жителя, порезавшего девочку и двоих прохожих

Суд в Краснодаре заключил под стражу Арсена Мамия, порезавшего троих случайных прохожих на улице города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. Он пробудет под арестом до 8 марта.

По данным следствия, все произошло 2 января. Подсудимый, находясь на улице Бургасской в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в плечо незнакомую ему 11-летнюю девочку, а затем нанес удары в шею, спину и лицо еще двоим случайным прохожим.

Ранее сообщалось, что преподаватель угрожал прохожему пистолетом на юго-западе Санкт-Петербурга. Его задержали.